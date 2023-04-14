Жителя Удмуртии будут судить за попытку переломать шею собаке для избежания затрат на нее

В Удмуртии перед судом предстанет житель Якшур-Бодьинского района, которого обвиняют в покушении на жестокое обращение с животным (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, нетрезвый мужчина в январе пытался переломать своей собаке шейные позвонки и избил ее с использованием топора. Причиной жестокого обращения стало желание избавиться от затрат на содержание животного. Остановил мужчину его знакомый.

Уголовное дело направлено мировому судье. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.