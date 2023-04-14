В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Машиностроителей

В Челябинске с 15 апреля по 15 мая закроют движение транспорта по улице Машиностроителей на участке от улицы Масленникова до Новороссийской. Это связано с ремонтом трамвайных путей, уточняют в администрации города. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

Также в Ленинском районе на ближайшие выходные закроют движение трамваев от кольца по улице Харлова до кольца по Чистопольской. В связи с этим трамвай №18 будет двигаться по маршруту «ЧМК — ул. Горького — ул. Харлова», трамвай №22 проследует по Чичерина, Кирова, Карла Маркса и Харлова.