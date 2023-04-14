Глава Башкирии не стал продлять «новогодние» выплаты мобилизованным

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о единовременной выплате жителям республики, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, ограничив срок его действия только текущим годом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Размер выплаты мобилизованным и членам их семей (супругам и детям до 23 лет) составляет 20 тыс. руб. Указ о ее назначении был подписан в декабре прошлого года. Радий Хабиров тогда сообщал, что выплаты предназначались в качестве подарка к Новому году.

Влада Шипилова

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