Депутаты госсовета Удмуртии вышли на субботник у здания парламента

14 апреля депутаты и сотрудники аппарата госсовета Удмуртии провели субботник. В частности, работа по благоустройству прошла на территории, прилегающей к зданию республиканского парламента. От прошлогодней листвы и мусора очистили газоны и пешеходные дорожки, навели порядок на Аллее парламентаризм, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отметил председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, субботник — это настоящий праздник труда, который жители республики всегда поддерживают и выходят благоустраивать территорию. «Депутаты — это те люди, которым доверяют, за которым наши избиратели идут. И, конечно, когда сами депутаты будут инициаторами и организаторами весенних субботников, жители их поддержат и с удовольствием примут участие, вовлекут своих родственников, друзей и соседей»,— заявил господин Невоструев.

При этом спикер парламента подчеркнул, что благодаря организованной в республике работе по обращению с отходами, в городах и районах стало заметно чище.