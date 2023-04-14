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В Челябинске полиция нашла 34 мигранта-нелегала во время профилактического рейда

За несколько дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» в Челябинске принято решение о выдворении из России 24 иностранцев. Всего обнаружено 34 человека, которые незаконно находятся на территории РФ, сообщает УМВД России по Челябинску.

С момента начала акции 11 апреля полицейские проверили 650 объектов. Это места компактного проживания и работы иностранных граждан. Выявлено более 100 нарушений миграционного законодательства. Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.

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