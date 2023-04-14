Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за гололеда

Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень полностью закрыли для всех видов транспорта из-за гололеда. В пресс-службе Уралуправтодора уточнили, что дорога перекрыт с км 00 - км 16 (обход поселка городского типа Белоярский). Движение запустят после устранения зимней скользкости.

Объезд организован через трассу Р-351.

Ранее УГИБДД по Свердловской области предупреждало об ухудшении погодных условий и рекомендовало водителям, которые уже сменили шины на летние, а также имеющим малый опыт вождения, отказаться от поездок на личном автомобиле.

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