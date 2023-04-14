В Челябинской области возбуждено дело после падения девочки в канализационный колодец

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело после падения пятилетней девочки в канализационный колодец. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследовании и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Происшествие случилось в Кусе. По предварительным данным, дошкольница упала в открытый канализационный колодец. Девочка получила ушибы и ссадины.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе балансовую принадлежность объекта и должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию колодца.