В культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» в Екатеринбурге открылась выставка «Шел по городу волшебник». Экспозиция приурочена к 300-летию Екатеринбурга.

На выставке 40 картин, которые были отобраны из более 600 работ такими экспертами, как Александр Ремезов, Василий Анциферов и Алексей Ефремов. В экспозиции можно увидеть картины Владимира Романова «Мельница», Натальи Маргайли «Любовь в городе Е», Ксении Соколковой «Ликующий Ленин и диктатура пролетариата», Аркадия Ачитова «Мое новое красное платье».

Открытие выставки закончилось аукционом картины Алексея Ефремова «Царский мост», ее продали за 55 тыс. руб. Деньги от продажи картины пойдут в Екатеринбургскую детскую музыкальную школу искусств.

Выставка продлится до 10 мая.

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Елена Медведева