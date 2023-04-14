Патриарху Иерусалима передали икону, написанную уральским священником

Екатеринбургские паломники, прилетевшие в Иерусалим за частицей Благодатного огня, передали патриарху Феофилу III икону, написанную настоятелем часовни святой Екатерины отцом Сергием. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Встреча патриарха Иерусалимского и уральских паломниках прошла в Храме Гроба Господня. Икону, на которой изображена покровительница Урала, подарили директор Фонда Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

Напомним, паломникам уже второй год подряд удается лично доставить Благодатный огонь из Иерусалима. До этого святыню привозили в Екатеринбург из Москвы из-за пандемийных ограничений.

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