Полиция задержала нетрезвого работника ритуального сервиса, перевозившего в машине гроб с телом умершего

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя бюро ритуальных услуг, транспортировавшего гроб с телом умершего в морг. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным полиции, автоинспекторы в поселке Абан остановили для проверки документов водителя автомобиля ВАЗ-2104. Состояние 31-летнего мужчины вызвало у полицейских подозрение, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Оно показало, что водитель нетрезв.

Нарушитель пояснил, что накануне вечером он «маленько» употребил спиртного. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Кроме того, при проверке машины инспекторы ДПС заметили находящийся в багажнике гроб. Нетрезвый сотрудник ритуального агентства пояснил, что транспортировал тело умершего в морг на личном транспорте.

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Илья Николаев