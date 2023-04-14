Инвестор из Татарстана получит участок в аренду без торгов

ООО «Топливная компания „Ирбис-РБ“» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 27,3 га на трассе М-7, рядом с селом Михайловка для строительства придорожного комплекса с автозаправочной станцией, мини-маркетом, кафе и автостоянкой. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Это четвертый проект компании, указано в документе.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить контракт с компанией.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале 2021 года власти республики включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов два проекта «Ирбис-РБ» в сфере придорожного сервиса на общую сумму 450 млн руб. Компания намерена построить на трассе М-5 в Юматовском сельсовете два придорожных комплекса с заправками, магазинами, кафе и паркингом для грузовых и легковых машин. В августе того же года глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении «Ирбис РБ» земельного участка без торгов для строительства объекта придорожного сервиса.

Всего до конца 2021 года компания планировала вложить в объекты придорожного сервиса Башкирии 970 млн руб., построив четыре таких объекта в Уфимском и один — в Кушнаренковском районах.

В 2022 году компания подала иск в арбитражный суд Башкирии к администрации Уфимского района о признании права собственности на самовольную постройку — многотопливный автозаправочный комплекс площадью 192,7 кв. м в селе Зубово под Уфой. Арбитражный суд и апелляционная инстанции отказали компании. 6 апреля кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

ООО «Топливная компания ИРБИС-РБ», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 году. Бенефициаром компании является татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, семье которого принадлежит сеть автозаправок Irbis.

Майя Иванова

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