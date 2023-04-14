В строящемся здании хосписа в Казани разместят центр реабилитации раненых бойцов СВО

Центр реабилитации участников специальной военной операции (СВО) планируют разместить в строящемся здании хосписа в Казани. Об этом сообщил Владимир Вавилов, председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой.

«Мы купим тренажеры, обустроим здесь спортзал. Много ребят покалечилось после СВО»,— цитирует его Telegram-канал «Мобилизация в Татарстане».

Строительство здания находится в финальной стадии, его планируют завершить к 30 августа текущего года — ко Дню республики.

Как писал «Ъ-Казань», ранее господин Вавилов говорил, что новый стационар хосписа рассчитан на 60 человек, нуждающихся в паллиативной помощи. Предполагалось, что он начнет работу сразу после Нового 2024 года.

Стоимость строительства (без учета оборудования) оценивалась в 750 млн руб. Фонд собирает эти средства за счет пожертвований в ходе акции «Строим хоспис вместе». Согласно данным на сайте фонда, к настоящему времени собрано 456,3 млн руб., в том числе с начала текущего года — более 7,1 млн руб.

В Казани хоспис работает с 2014 года как государственно-частное партнерство минздрава Татарстана и Фонда имени Анжелы Вавиловой. Действующее здание хосписа имеет 35 мест для детей и взрослых.

В марте 2022 года после начала военной спецоперации РФ на Украине по инициативе господина Вавилова в хосписе прошел флешмоб. Пациенты-дети, их родители и персонал – всего около 60 человек – выстроились во дворе учреждения в виде буквы Z.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"