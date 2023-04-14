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Хардкорь

Врачи рассказали, каких прививок боятся родители

Российские врачи составили рейтинг прививок, от которых отказываются родители. Информацию об этом предоставил „Ъ“ профессиональный сервис «Актион Медицина», который регулярно опрашивает медиков. Чаще всего родители боятся АКДС — общей вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка. 80% врачей готовы уделять время на разъяснение пользы прививок, однако только в 10% случаев им удается переубедить ­родителей.

Роспотребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори еще в январе

Роспотребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори еще в январе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Роспотребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори еще в январе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Профессиональный сервис экспертной поддержки медиков «Актион Медицина» предоставил „Ъ“ результаты опроса врачей на тему отказа от прививок. На вопросы сервиса ответили 463 врача, из них 52% — педиатры. Исследование показало, что 58% опрошенных медиков регулярно сталкиваются с нежеланием воспользоваться бесплатной вакцинацией детей в роддоме и поликлинике. При этом почти треть опрошенных врачей сталкиваются с отказами прививать детей в 20–40% случаев; еще 10% медиков сказали про 40–60% случаев, а 6% сообщили, что больше 60% родителей игнорируют вакцинацию. Более половины респондентов (52%) услышали от родителей аргумент про боязнь осложнений. Еще 40% сталкивались с убежденными «антипрививочниками», которых «невозможно убедить прививать ребенка». А 3% врачей сообщили, что родители доверяют только иностранным вакцинам.

В ходе опроса врачи рассказали, от каких прививок россияне отказываются чаще всего. 78% респондентов назвали АКДС — адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину. На втором месте (42%) — проба Манту и диаскинтест (диагностика туберкулеза; не является вакциной, однако воспринимается частью родителей как потенциально опасное действие). На третьем месте БЦЖ — вакцина от туберкулеза (38%). Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина (36%) и вакцина против кори (33%). А 15% врачей ответили, что сталкивались со случаями отказов от всех этих прививок. При этом почти половина опрошенных врачей (48%) заявили, что часто родители предъявляют «необоснованные медотводы», выписанные коллегами, чтобы «перестраховаться».

Попытки переубедить убежденных противников вакцинации предпринимают 80% опрошенных врачей. Они рассказывают о пользе прививок и о тяжелых осложнениях заболеваний, от которых те защищают. Но изменить решение родителей получалось только у 38% респондентов. 10% это удается «почти всегда», если перед ними «не антипрививочники». 28% чаще удается убедить родителей, «но это непросто».

Людей, которые занимают откровенно антипрививочную позицию, не так уж и много, говорит доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И.Пирогова Иван Коновалов. Однако они создают дополнительное информационное поле и «заражают сомнениями» людей, которые не имеют достаточного количества информации из актуальных и компетентных источников. Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник чаще всего слышит от родителей, которые не хотят прививать детей, такой аргумент: «Зачем, если инфекция встречается крайне редко?» В таких случаях она объясняет: на уровне семьи прививать ребенка или нет — ответственность родителя, но на популяционном уровне непривитые дети повышают вероятность распространения инфекции и возникновения вспышек. Елизавета Темник напоминает, что большой спектр тяжелых заболеваний можно предотвратить с помощью прививок, причем не только тех, которые включены в нацкалендарь. Это, например, рак шейки матки, инфекции лор-органов, ротавирусный гастроэнтерит.

Напомним, в январе Рос­потребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори. Так называют вакцинацию непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Позже, в марте, надзорная служба сообщила, что в России выросло число заболевших корью: такие случаи зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов. А власти Махачкалы с 7 апреля установили во всех муниципальных образовательных организациях временный запрет на посещение детей, не привитых против кори или привитых однократно. 12 апреля столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в РГУ нефти и газа был обнаружен случай заражения корью. Из-за этого университет должен на 21 день перейти на дистанционный формат работы.

Иван Коновалов объяснил „Ъ“, почему в России сейчас фиксируются локальные вспышки кори. По его словам, в конце 1980х практически все инфекции были побеждены с помощью прививок, и даже у медработников возникли сомнения в необходимости продолжать «всеобъемлющую вакцинацию». «Поэтому в 1990е, в 2000е родилось достаточное количество детей, родители которых не озаботились этим вопросом. Когда с 2010х мы начали наблюдать массовые завозные случаи, допустим, кори, оказалось, что уже взрослые люди заражаются»,— говорит эксперт. Показательно, что от 20% до 30% заболевших корью — лица старше 16–18 лет. В результате инфекция перестала быть «классической детской болезнью», констатирует врач.

Наталья Костарнова

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