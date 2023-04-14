Российские врачи составили рейтинг прививок, от которых отказываются родители. Информацию об этом предоставил „Ъ“ профессиональный сервис «Актион Медицина», который регулярно опрашивает медиков. Чаще всего родители боятся АКДС — общей вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка. 80% врачей готовы уделять время на разъяснение пользы прививок, однако только в 10% случаев им удается переубедить ­родителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори еще в январе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Роспотребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори еще в январе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Профессиональный сервис экспертной поддержки медиков «Актион Медицина» предоставил „Ъ“ результаты опроса врачей на тему отказа от прививок. На вопросы сервиса ответили 463 врача, из них 52% — педиатры. Исследование показало, что 58% опрошенных медиков регулярно сталкиваются с нежеланием воспользоваться бесплатной вакцинацией детей в роддоме и поликлинике. При этом почти треть опрошенных врачей сталкиваются с отказами прививать детей в 20–40% случаев; еще 10% медиков сказали про 40–60% случаев, а 6% сообщили, что больше 60% родителей игнорируют вакцинацию. Более половины респондентов (52%) услышали от родителей аргумент про боязнь осложнений. Еще 40% сталкивались с убежденными «антипрививочниками», которых «невозможно убедить прививать ребенка». А 3% врачей сообщили, что родители доверяют только иностранным вакцинам.

В ходе опроса врачи рассказали, от каких прививок россияне отказываются чаще всего. 78% респондентов назвали АКДС — адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину. На втором месте (42%) — проба Манту и диаскинтест (диагностика туберкулеза; не является вакциной, однако воспринимается частью родителей как потенциально опасное действие). На третьем месте БЦЖ — вакцина от туберкулеза (38%). Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина (36%) и вакцина против кори (33%). А 15% врачей ответили, что сталкивались со случаями отказов от всех этих прививок. При этом почти половина опрошенных врачей (48%) заявили, что часто родители предъявляют «необоснованные медотводы», выписанные коллегами, чтобы «перестраховаться».

Попытки переубедить убежденных противников вакцинации предпринимают 80% опрошенных врачей. Они рассказывают о пользе прививок и о тяжелых осложнениях заболеваний, от которых те защищают. Но изменить решение родителей получалось только у 38% респондентов. 10% это удается «почти всегда», если перед ними «не антипрививочники». 28% чаще удается убедить родителей, «но это непросто».

Людей, которые занимают откровенно антипрививочную позицию, не так уж и много, говорит доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И.Пирогова Иван Коновалов. Однако они создают дополнительное информационное поле и «заражают сомнениями» людей, которые не имеют достаточного количества информации из актуальных и компетентных источников. Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник чаще всего слышит от родителей, которые не хотят прививать детей, такой аргумент: «Зачем, если инфекция встречается крайне редко?» В таких случаях она объясняет: на уровне семьи прививать ребенка или нет — ответственность родителя, но на популяционном уровне непривитые дети повышают вероятность распространения инфекции и возникновения вспышек. Елизавета Темник напоминает, что большой спектр тяжелых заболеваний можно предотвратить с помощью прививок, причем не только тех, которые включены в нацкалендарь. Это, например, рак шейки матки, инфекции лор-органов, ротавирусный гастроэнтерит.

Напомним, в январе Рос­потребнадзор объявил о начале «подчищающей» иммунизации от кори. Так называют вакцинацию непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Позже, в марте, надзорная служба сообщила, что в России выросло число заболевших корью: такие случаи зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов. А власти Махачкалы с 7 апреля установили во всех муниципальных образовательных организациях временный запрет на посещение детей, не привитых против кори или привитых однократно. 12 апреля столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в РГУ нефти и газа был обнаружен случай заражения корью. Из-за этого университет должен на 21 день перейти на дистанционный формат работы.

Иван Коновалов объяснил „Ъ“, почему в России сейчас фиксируются локальные вспышки кори. По его словам, в конце 1980х практически все инфекции были побеждены с помощью прививок, и даже у медработников возникли сомнения в необходимости продолжать «всеобъемлющую вакцинацию». «Поэтому в 1990е, в 2000е родилось достаточное количество детей, родители которых не озаботились этим вопросом. Когда с 2010х мы начали наблюдать массовые завозные случаи, допустим, кори, оказалось, что уже взрослые люди заражаются»,— говорит эксперт. Показательно, что от 20% до 30% заболевших корью — лица старше 16–18 лет. В результате инфекция перестала быть «классической детской болезнью», констатирует врач.

Наталья Костарнова