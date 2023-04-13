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Белгородская «Квадра» подключит к теплу микрорайон «Жемчужина» за 900 млн рублей

Белгородский филиал генерирующей компании «Квадра» начал работы по подключению микрорайона «Жемчужина» на 57 домов к системе теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе компании. По ее данным, 11 км трубопроводов стоимостью 910 млн руб. планируется смонтировать до конца 2023. Когда здания будут введены в эксплуатацию, их подключаемая тепловая нагрузка составит 110,463Гкал/ч. Это поможет обеспечить теплом 40 тыс. человек — именно столько по плану будет жить в «Жемчужине».

По словам управляющего директора белгородского филиала «Квадры» Михаила Чефранова, это крупнейший проект компании в этом году. Обеспечивать дома и социальную инфраструктуру теплом будет котельная «Западная». Работы по обновлению старых теплосетей уже начались. После этого можно будет начать укладывать новые трубопроводы разного диаметра.

Амалия Нечаева

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