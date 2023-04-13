В Ярославской области в ДТП четырех грузовиков и двух легковых машин погиб водитель такси

В Ярославской области на трассе «М-8» столкнулись шесть машин, один водитель погиб. О происшествии сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Авария случилась в 18:50 вечера 13 апреля в Переславском районе возле села Новое. На 119 км трассы «М-8» столкнулись четыре грузовика, «Нива Шевролле» и «Фольксваген Поло».

«По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" скончался на месте, водитель автомобиля "Нива Шевроле " доставлена в медучреждение. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

В социальных сетях появилось видео аварии. Очевидцы говорят, что погиб водитель такси. «Фольксваген Поло» имеет характерную раскраску одного из агрегаторов.

Андрей Иванов