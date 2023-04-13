Зеленская, Маск и Гершкович вошли в список 100 самых влиятельных людей по версии Time в 2023 году

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2023 года. В список, в частности, попали супруга президента Украины Елена Зеленская, задержанный в России корреспондент The Wall Street Jorunal Эван Гершкович и американский предприниматель Илон Маск.

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Госпожа Зеленская возглавила категорию «Лидеры», в которую также вошел господин Гершкович. Кроме них в эту категорию также попали, в частности, президент США Джо Байден, министр финансов США Джанет Йеллен, премьер-министр Японии Фумио Кисида и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Илон Маск попал в категорию «Титаны», лидером которой стала актриса Анджела Бассет. В эту категорию также попали среди прочих футболист Лионель Месси, певица Бейонсе и гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу.

Лидерами 2023 года в других категориях стали:

«Деятели искусства» — актер Майкл Б. Джордан;

«Новаторы» — президент и председатель совета директоров Disney Роберт Айгер;

«Иконы» — актриса Дженнифер Кулидж;

«Пионеры» — певица Doja Cat.

В список самых влиятельных людей в 2022 году вошли, в частности, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, председатель КНР Си Цзиньпин, а также главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Господин Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии Time.

Эрдни Кагалтынов