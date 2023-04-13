Питание в школах Кубани организуют по новому стандарту

В Краснодарском крае разрабатывают план внедрения нового регионального стандарта организации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый стандарт приняли в марте. В этом году школы должны постепенно перейти на единые требования по обеспечению учеников сбалансированными и вкусными блюдами. В частности, расширен спектр специализированных меню.

В столовых учебных заведений Кубани, по данным властей региона, питаются почти 685 тыс. детей.

«Мы контролируем качество продуктов и готовых блюд на всех уровнях. Работу проводят и министерство образования, и Роспотребнадзор, и управления образования, и родительская общественность»,— отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Кроме того, в этом году на федеральном уровне появился четкий алгоритм, в соответствии с которым приведены краевые нормы, регламентирующие компенсации стоимости питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья Решетняк

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