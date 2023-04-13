Бетононемешалка

Часть бывшего танкового полигона у Восточного обхода Перми, где ранее планировали разместить свои мощности «ОДК — Пермские моторы», задействуют для создания производства асфальтобетонных смесей. Инициатором проекта выступило подконтрольное краевому правительству ООО «РТ-Пермь». Основным инвестором, по данным «Ъ-Прикамье», станет компания «Газпромнефть — Дорожное строительство» — структура ПАО «Газпром нефть», занимающаяся дорожными подрядами. Запустить новый завод планируется в 2025 году, инвестиции в его строительство на данный момент оцениваются не менее чем в 350 млн руб. Эксперты считают, что за счет большого количества дорожных работ эти вложения быстро окупятся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае на заседании 13 апреля присвоил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ООО «РТ-Пермь» по строительству в Перми нового завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС) и организации со­временной производственной базы для дорожно-строительных работ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, статус ПИП позволит инициатору получить административную поддержку и земельные участки в аренду без проведения торгов.

Новое предприятие будет расположено на участке на 13-м километре Восточного обхода Перми. На территории в 5 га построят производственную базу и складские помещения. Запустить предприятие планируется в 2025 году. Инвестор намерен вложить в проект не менее 350 млн руб. Плановые объемы производства — до 200 тыс. тонн асфальтобетонной смеси в год, что позволит устраивать около 1,4 млн кв. м дорожного покрытия и дорожных оснований. В «РТ-Пермь» уточнили, что смеси будут изготавливаться с подбором рецептур и компонентов, соответствующих эксплуатационным требованиям с учетом климата Прикамья.

ООО «РТ-Пермь» было зарегистрировано в августе 2021 года. Основным видом деятельности компании указана деятельность в области права, финансовые показатели не раскрываются. Единственным учредителем общества является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК, 100% акций в собственности регионального минстроя). С 10 апреля этого года «РТ-Пермь» возглавляет уроженец столицы Валерий Дорошенко.

По словам источника, знакомого с ситуацией, завод АБС будет совместным проектом региона и ООО «Газпромнефть — Дорожное строительство» — структуры ПАО «Газпром нефть», которая занимается дорожными подрядами в разных регионах РФ. Собеседник «Ъ-Прикамье» пояснил, что компания готова выступить инвестором проекта, а в дальнейшем получит в собственность пакет акций нового предприятия.

Перед заседанием совета проект обсуждался на заседании экспертной группы. По данным «Ъ-Прикамье», в нем принимал участие гендиректор ООО «Газпром­нефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

«Ъ-Прикамье» направил запрос в ПАО «Газпром нефть», к моменту публикации текста ответа на него не поступило.

У группы «Газпром» на территории Пермского края есть несколько компаний разной направленности: ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», сеть АЗС «Газпром­нефть», а также филиал АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском. Подразделение последнего предприятия должно также появиться в особой экономической зоне «Пермь» в Осенцах, инвестиции в его запуск составят около 4 млрд руб.

Интересно, что участок, где должно разместиться новое предприятие с участием холдинга, является частью территории бывшего танкового полигона. Общая площадь бывшего полигона составляет 224 га. В 2015 году Минобороны РФ передало этот участок в собственность Пермского края. Ранее часть этой площадки (40 га) планировалось отдать в аренду АО «ОДК — Пермские моторы» (до 2016 года — ОАО «Пермский моторный завод»), которое собиралось разместить здесь свои новые производственные мощности. Однако затем предприятие решило сделать это в ОЭЗ «Пермь». На встрече с редакторами пермских СМИ в апреле 2022 года Дмитрий Махонин сообщил, что территорию танкового полигона, скорее всего, отдадут «дорожникам, чтобы развивать компетенции по дорожному строительству».

Сегодня основными производителями АБС на территории Пермского края являются ООО «Асфальтобетонный завод №1» и завод «АБЗ-Пермь».

По словам директора пермского мостоотряда №123 Юрия Истягина, местоположение поставщика обычно не является для дорожных подрядчиков основным критерием при выборе смеси. «Как правило, один подрядчик работает сразу с несколькими поставщиками — как местными, так и из других регионов РФ, а некоторые используют и смеси иностранных производителей»,— отмечает господин Истягин. Тем не менее создание нового завода АБС в Прикамье, по его оценке, актуально. «Действующим предприятиям обновлять свои производственные мощности в сегодняшних экономических условиях проблематично. А на новом заводе, вероятно, сразу установят наиболее современное оборудование. Чем новее технологии, тем сильнее прогресс. Так что этот проект очень поможет рынку дорожного строительства»,— считает руководитель мостоотряда №123.

Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова затрудняется оценить, является ли обозначенная сумма инвестиций окончательной. «Но раз инвестор указал именно такие цифры, наверняка он все рассчитал»,— полагает госпожа Миролюбова. По ее мнению, проект должен окупиться довольно быстро. «В регионе реализуется большое количество дорожных проектов, немало находится в планах. Так что спрос на продукцию нового предприятия будет высоким. Тем более сообщается, что это будет инновационный продукт, с учетом климатических особенностей региона. Думаю, это должно заинтересовать участников рынка и улучшить качество дорожного строительства и ремонта в Прикамье»,— говорит профессор.

Екатерина Артемова