Всероссийский форум активистов движения «Пост №1» проходит в Краснодаре

В Краснодаре с 13 по 16 апреля состоится Всероссийский форум активистов движения «Пост №1», приуроченный к 45-летию краснодарского движения. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В мероприятии принимают участие команды активистов движения из различных регионов России. Торжественная церемония открытия форума состоится завтра, 14 апреля, в 11:30 на Площади Памяти Героев. После этого участники форума заступят на Почетную Вахту Памяти у Вечного огня.

Закрытие форума пройдет 15 апреля в 19:30 в Краснодарской филармонии имени Г.Ф.Пономаренко. В этот день будут подведены итоги форума, а командам участникам вручат памятные подарки. С концертной программой выступит ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница им. Николая Кубаря».

Наталья Решетняк

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