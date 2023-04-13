Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 5,6 млрд рублей на развитие здравоохранения Тюменской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, а также посетил ряд организаций, среди которых физико-математическая школа, завод "Тюменские моторостроители", научно-технический центр (НТЦ) «Новатэк», сообщили в telegram-канале правительства. Председателем правительства РФ Мишустиным была дана высокая оценка модернизации области, а также министерствам РФ даны установки по господдержке предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка председателя правительства России Михаила Мишустина в Тюмень

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рабочая поездка председателя правительства России Михаила Мишустина в Тюмень

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В физико-математической школе ученики старших классов презентовали господину Мишустину свои проекты и разработки в сфере IT-медицины, например, 3-D модели черепов конкретных пациентов для тренировочных операций. Премьер-министр порекомендовал ученикам и их наставникам сотрудничать с Минздравом, а также поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову оказать содействие в координации работ.

Премьер-министр Мишустин отметил высокий уровень производства завода «Тюменские моторостроители», на котором изготавливают гибкие металлорукава, электрожгуты, запчасти и крепежные детали. По словам председателя правительства, порядка 80% иностранных решений можно заместить отечественными разработками. Этим занимаются 33 индустриальных центра компетенций.

Посетив НТЦ «Новатэк», образованный для внедрения современных технологий сбора и интерпретации данных о геологических объектах, господин Мишустин отметил значимость проводимых исследований: «Очень важно, что сегодня и ваша компания вносит свой вклад в укрепление технологического суверенитета, развитие науки, достижение национальных целей развития, которые перед нами ставит президент».

В ходе деловой встречи губернатор Александр Моор доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о росте инвестиций в предприятия, успешной реализации крупных значимых проектов, абсолютных рекордах в строительной области, успешном развитии науки и производства.

По словам Михаила Мишустина, Минздраву и Минфину будет поручено выделить 5,6 млрд рублей на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области, в которую входит возведение двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий, ремонт в 35 медучреждениях и другое.

Полина Хабарова

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