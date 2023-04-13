Жители Краснодара пытаются вычислить живодерку из Telegram

Жители Краснодара и других городов края пытаются самостоятельно вычислить блогершу-живодерку, издевающуюся над котами и хомяками в анонимном Telegram-канале. Для этого они объединяются в социальных сетях и мессенджерах. Пользователи пытаются определить локацию по видео и фото из канала садистки.

К людям присоединяются политики. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимр Бурматов обратился к своим подписчикам в соцсетях с просьбой «самостоятельно разыскать подонков».

«Мы уже несколько раз делали такую работу за правоохранителей… похоже, надо еще раз. Найдем адрес — дальше отработаем быстро, полицию подключим и всех остальных. Но сейчас нужны именно вы. Какие-то извращенцы создали телеграм-канал, где в прямом эфире пытают животных. Судя по всему, малолетние… Нужны любые зацепки. Время дорого. Пожалуйста, помогайте. Вдруг кто чего увидит, узнает, вспомнит. Пишите в комментарии сразу же. Я читаю все. Вся надежда на вас»,— написал парламентарий.

Несколькими часами ранее депутат Гордумы Краснодара Галина Глущенко обратилась через соцсети к полиции с просьбой провести тщательную проверку. «Такие ситуации не должны остаться безнаказанными. Не верится, что такое может творить ребенок»,— написала она.

На канал, где публикуют видео с издевательствами над котами и хомяками обратили внимание интернет-СМИ 13 апреля. Живодерка морит животных голодом, избивает, душит и пр. На одном видео, возможно, запечатлено убийство кота (блогерша утверждает, что сбросила животное с третьего этажа). Подписчикам предлагается голосовать и выбирать способ издевательства.

По предварительным данным, автор канала – несовершеннолетняя жительница Краснодара. Полиция уже проводит проверку.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram