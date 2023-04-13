В Краснодаре и Новороссийске 17 апреля завершится отопительный сезон

В городах Краснодарского края завершается отопительный сезон. Официальная дата прекращения подачи тепла в квартиры горожан уже объявлена в Краснодаре и Новороссийске – 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Начиная с этого дня, краснодарская ТЭЦ ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго", "Краснодартеплосеть", филиал АО "Автономная теплоэнергетическая компания" "Краснодартеплоэнерго", а также другие учреждения, которые имеют на балансе отопительные котельные, будут постепенно прекращать подачу тепла на обогрев помещений», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Традиционно отопление отключают, если на протяжении пяти дней средняя температура не опускается ниже +8 градусов.

Отопительный сезон стартовал 15 октября 2022 года.

Наталья Решетняк

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