Совет директоров «Инкаба» возглавил топ-менеджер столичной компании

ООО «Инкаб» утвердило совет директоров компании. По информации на сайте «Инкаба», в него вошли гендиректор общества Александр Смильгевич, финансовый директор Ольга Акинфиева, руководитель юридической службы Вадим Солтаев, а также прежде не занимающие должности в «Инкабе» Игорь Мерзлов и Андрей Хохрин. Председателем совета директоров ООО «Инкаб» избран господин Хохрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин

Фото: агентство экономической информации «Прайм» Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин

Фото: агентство экономической информации «Прайм»

4 апреля совет директоров «Инкаба» провел первое заседание, на котором утвердил состав правления компании. В правление включены господин Смильгевич и еще шесть сотрудников «Инкаба»: руководитель управления построения организации, персонала и коммуникаций Ксения Злобина, руководитель управления бухгалтерии Флюра Нуруллина Мансуровна, глава управления производства Михаил Горшков, руководитель управления обеспечения производства Александр Буренков, руководитель управления качества и совершенствования Антон Кытманов, руководитель «управления любви» (отвечает за корпоративную культуру) Ксения Смильгевич и заместитель гендиректора по безопасности Евгений Брагин.

Совет директоров и правление — необязательные для ООО органы управления, ранее у «Инкаба» их не было.

Игорь Мерзлов — доктор экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и коммерции ПГНИУ, управляющий партнер агентства бизнес-экспертизы «Грани менеджмента». Андрей Хохрин возглавляет столичную инвесткомпанию «Иволга Капитал», ранее был управляющим пермскими отделениями банков «Траст» и «Глобэкс».

Александр Смильгевич уточнил, что господа Мерзлов и Хохрин будут независимыми директорами предприятия. Совет директоров и правление, по его словам, утверждены в рамках внедряемых в группе принципов ESG-стратегии. В функции совета будут входить согласование стратегических направлений развития компании, выбор аудиторов, утверждение отчетов. Правление будет определять оперативные задачи развития группы. «Группа “Инкаб” полностью обновила стратегию развития на мировом рынке, сейчас активно работает на новых направлениях: Ближний Восток, Азия, Африка»,— рассказал господин Смильгевич.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения. Ранее у группы было три производственные площадки: в Перми, Эрфурте (Германия) и Арлингтоне (США). В начале этого года стало известно, что совместное предприятие «Инкаба» с британской Emtelle в Германии на фоне западных санкций было полностью ликвидировано, а производство в США холдинг продал своим американским и европейским партнерам. На сегодняшний день в группу, помимо ООО «Инкаб», продолжают входить российские компании: пермские ООО «Инкаб.Про» и ООО «Окей-Кабель», а также столичные ООО «Тералинк», ООО «Волс Центр» и ООО «Центр технических компетенций “Волс.Эксперт”».