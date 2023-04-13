Класс с прибором

Пермские промышленники вслед за властями города стали развивать учебную сеть епархии РПЦ. Еще недавно стало известно о передаче мэрией РПЦ пустующего здания вечерней школы на ул. Генкеля, 15. Теперь Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) получила разрешение на строительство духовно-просветительского центра при храме Георгия Победоносца. Здание уже возводится через дорогу от ПНППК, в нем откроют русскую классическую школу. Эксперты говорят, что школа станет работать как общеобразовательное учреждение и должна будет пройти лицензирование. Несмотря на то что школу собираются открыть при храме, религиозные предметы в учебный план включать не будут, их могут преподавать только факультативно.



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Пермская научно-производственная приборостроительная компания получила разрешение на строительство духовно-просветительского центра при храме Георгия Победоносца. Как сообщается в реестре на сайте краевого минимущества, разрешительная документация была выдана ПНППК 25 января. Здание центра разместится на ул. 25-го Октября, 107, на соседнем с храмом участке в 1,8 тыс. кв. м. В пресс-службе минимущества пояснили, что здание переменой этажности (2/4 этажа) будет иметь площадь 3 тыс. кв. м. Возведение объекта началось — уже готовы стены и кровля здания.

Источник в Пермской епархии РПЦ рассказал, что ПНППК возводит на ул. 25-го Октября, 107, здание русской классической школы. Настоятель храма Георгия Победоносца протоиерей Игорь Ануфриев подтвердил, что по ул. 25-го Октября, 107, действительно планируется открыть русскую классическую школу. Подробности проекта настоятель храма рекомендовал узнать у гендиректора ПНППК Алексея Андреева.

Связаться с Алексеем Андреевым «Ъ-Прикамье» не удалось. «Это будет детское учреждение — это точно»,— сообщили в ПНППК. Более детально о планах на здание, строящееся у храма, в компании обещали рассказать позже.

ПНППК специализируется на производстве датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания также занимается производством волоконно-оптических элементов. Предприятие контролируется гендиректором Алексеем Андреевым.

Отметим, Алексей Андреев уже давно оказывает поддержку РПЦ. Господин Андреев возглавляет приходской совет церкви во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца. Как указано на сайте Пермской митрополии РПЦ, в 2003 году Алексей Андреев вместе с тогдашним главой Института сердца, профессором Сергеем Сухановым попросили епископа Пермского и Соликамского Иринарха Грезина благословить возведение нового храма. Известно, что руководители и сотрудники Пермской приборостроительной компании среди прочих внесли основной вклад в строительство этого храма. В 2017 году информагентство 59.ru писало, что сотрудники ПНППК перечисляли часть своей зарплаты на нужды церковно-причтового дома при храме.

Учебная сеть Пермской епархии РПЦ в последние годы активно развивается. При епархии в городе работают православный детский сад, православная духовная семинария, регентское училище, воскресные школы. С 2018 года при храме Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140, функционирует русская классическая школа. Заведение имеет государственную лицензию на дополнительную образовательную деятельность. При Свято-Троицком Стефановом монастыре открыт музей-школа им. императрицы Александры Федоровны. Городские власти собираются также передать епархии под православную гимназию неиспользуемое здание бывшей вечерней школы на ул. Генкеля, 15.

Председатель думского комитета по социальной политике Наталья Рослякова отметила, что в Перми строится много образовательных учреждений, при этом найти в центре города свободный участок для возведения таких объектов очень сложно. Если на ул. 25-го Октября, 107, действительно откроют русскую классическую школу, то заведение должно будет получить соответствующую лицензию. «Образовательный процесс не будет привязан к церкви, потому что в нашей стране на этот счет есть четкие ФГОСы (федеральные образовательные стандарты.— «Ъ-Прикамье»). В учебный план предметы с религиозным уклоном войти не могут. Другое дело, что в свободное от основной образовательной программы время или по желанию родителей в учреждении могут вести некие факультативные часы с религиозным уклоном либо дополнительные образовательные занятия или платные курсы»,— обратила внимание госпожа Рослякова.

Настоятель храма Андрея Первозванного протоирей Александр Толокнов, при котором работает русская классическая школа, пояснил, что преподавание по методике русской классической школы предполагает возвращение к традиционной системе образования, которая действовала в стране до реформы 1980-х годов. Настоятель положительно оценил планы открыть при храме Георгия Победоносца русскую классическую школу. «Это обычная общеобразовательная школа, но в ней есть дополнительные методики, которые развивают детей. В этих школах отсутствуют гаджеты, как правило, с 1-го по 4-й классы, также до 4-го класса дети пишут пером. Кроме того, учащиеся во время счета используют дидактические материалы — палочки, счеты. Детям выдают замечательные учебники с хорошими картинками, как в советских учебниках. У ребят вырабатывают понятия, что такое культура, Родина, образование»,— рассказал протоирей Александр Толокнов.

Евгения Ахмедова