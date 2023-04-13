Смольный выделил на культурную жизнь Петербурга 26 млрд рублей

В 2023 году на культурные проекты в Санкт-Петербурге из городского бюджета будет направлено 26 млрд рублей. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе СанктПетербурга заявил Александр Беглов.

«В программу включено более 160 мероприятий. Расширим культурное сотрудничество со странами СНГ»,— цитирует пресс-служба Смольного слова главы города.

Отмечается, что субсидии на культурные проекты в 2023 году выделили на почти 18% средств больше, чем годом ранее. Большая часть финансирования будет направлена на финансирование городских музеев, театров, концертных и образовательных организаций и библиотек.

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