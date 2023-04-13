Костромича осудили за нападение на полицейского на хоккее в Ярославле

Суд признал виновным жителя Костромы, который на хоккейном матче в «Арене-2000» ударил сотрудника полиции. 27-летний мужчина осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорен к 11 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арена-2000 в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Арена-2000 в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По данным пресс-службы, в конце декабря 2022 года мужчина находился в состоянии опьянения на хоккее в «Арене-2000» в Ярославле. Сотрудники полиции сделали ему замечание и предложили проследовать для составления протокола из-за нахождения в опьянении в общественном месте. Осужденный отказался выполнять требования полиции и нанес удар одному из сотрудников правоохранительных органов.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме. При назначении наказания учтены раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова