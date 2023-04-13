Железнодорожная ветка привела в колонию

В Краснодаре вступил в силу приговор директору завода «Мехпромстрой» Олегу Пешкову и его предшественнику Владимиру Плохому, которые признаны виновными в особо крупном мошенничестве. В 2018 году топ-менеджеры зарегистрировали за АО право собственности на железнодорожную ветку и три трансформаторных подстанции. При этом они знали о том, что годом ранее вся недвижимость завода была передана Роману Пилипею, готовившему проект застройки участка. За отказ от притязаний на объекты злоумышленники получили от господина Пилипея 10 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одному из подсудимых реальное лишение свободы заменено на условный срок

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Одному из подсудимых реальное лишение свободы заменено на условный срок

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда (ККС) оставила без изменений основную часть приговора 42-летнему директору АО «Мехпромстрой» Олегу Пешкову и 70-летнему бывшему директору общества Владимиру Плохому, которых Ленинский райсуд Краснодара в декабре прошлого года признал виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

Как следует из документа, ККС изменил приговор в части назначения наказания господину Плохому: реальное лишение свободы было заменено на условный срок с учетом преклонного возраста подсудимого и состояния его здоровья. После оглашения апелляционного определения Владимир Плохой был освобожден из-под стражи.

Наказание Олегу Пешкову, которого суд признал организатором криминальной схемы, не изменилось — он отправится в колонию общего режима на 3,5 года.

В уголовном деле в отношении Олега Пешкова и Владимира Плохого речь идет об имуществе краснодарского завода «Мехпромстрой», который в прежние времена выпускал оборудование для электросетей, а затем начал сдавать территорию в аренду под небольшие производства. Завод занимает участок площадью 8 га в одной из промышленных зон Краснодара, которая сейчас активно застраивается. В качестве основного акционера АО «Мехпромстрой» ресурс kartoteka.ru указывает ЗАО «Строй Интернейшнл» — крупного краснодарского застройщика, подконтрольного предпринимателю Артуру Аванесяну.

Как следует из материалов судебных процессов, в 2014 году господин Аванесян привлек крупные кредиты под залог недвижимого имущества АО «Мехпромстрой». В 2017 году у предпринимателя возникли проблемы с возвратом долга, и он начал переговоры с другими застройщиками о переуступке актива в обмен на погашение требований банков. В итоге право на заложенное имущество завода перешло Роману Пилипею, связанному с крупным краснодарским девелопером — холдингом «Нефтестройиндустрия-Юг».

В 2019 году господину Пилипею стало известно о том, что Владимир Плохой по указанию Олега Пешкова, который в тот период выступал в качестве фактического руководителя АО «Мехпромстрой», в 2018 году зарегистрировал за обществом права на железнодорожную ветку и три трансформаторных подстанции на территории завода. Топ-менеджеры предприятия пояснили новому владельцу имущества, что эти объекты якобы не находились в залоге, но он может их выкупить.

Роман Пилипей, понимая, что подготовка участка под застройку при наличии на нем чужих объектов будет существенно затруднена, а судебные тяжбы затянутся надолго, согласился с требованиями Пешкова и Плохого и перечислил 10 млн руб. на счет «Мехпромстроя».

Затем господин Пилипей сообщил о ситуации в правоохранительные органы, и вскоре было возбуждено дело о мошенничестве.

Суд согласился с доводами следствия о том, что Олегу Пешкову и Владимиру Плохому было известно о передаче Роману Пилипею всего комплекса имущества АО «Мехпромстрой», но они ввели ФРС (Федеральная регистрационная служба России) в заблуждение, скрыв этот факт при регистрации спорных объектов.

В судебном процессе Олег Пешков и Владимир Плохой не признали себя виновными, указывая на то, что средства были перечислены на счет предприятия и они не получили от сделки никакой выгоды.

Кроме того, подсудимые настаивали на том, что на момент признания права собственности завода на инфраструктурные объекты Роман Пилипей еще не оформил свои права на недвижимость, а значит, они не вводили ФРС в заблуждение.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко отмечает, что девелоперу было бы сложно осваивать участок, на котором расположены чужие объекты. «Если трансформаторные будки не находятся в собственности застройщика, существенно усложняется согласование электроснабжения, а “вырезанные” из участка железнодорожные линии способны уменьшить площадь застройки на треть», — пояснил юрист.

Анна Перова, Краснодар