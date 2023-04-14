Лесозаготовителей оставили без леса

Арбитражный суд Кубани расторг договоры об аренде лесных участков, заключенные региональным Минприроды с производственно-деревообрабатывающим комплексом «Апшеронск» в рамках реализации приоритетного инвестпроекта. Основанием для претензий к предприятию стало невыполнение им взятых на себя обязательств по освоению лесов. На самом предприятии заявили, что неоднократные иски кубанских властей о прекращении аренды этих лесных участков стали одной из причин приостановки производства.



Арбитражный суд Краснодарского края расторг четыре договора об аренде лесных участков, заключенных Министерством природных ресурсов Кубани с производственно-деревообрабатывающим комплексом (ПДК) «Апшеронск». Договоры были заключены в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта. Решением суда Апшеронский ПДК обязан передать лесные участки властям, сообщается в арбитражной картотеке.

Как пояснили «Ъ-Кубань» в региональном Минприроды, претензии к предприятию возникли из-за нарушения ПДК условий соглашения об объемах использования леса и сроках его освоения, а также о мероприятиях по лесовосстановлению, уходу за лесом, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятиях. Кроме того, по версии истца, Апшеронский ПДК так и не вышел на проектную мощность по производству продукции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс “Апшеронск”» зарегистрировано в 2000 году. В 2022 году ПДК показал убыток в размере 265,7 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство пиломатериалов, а также железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. По данным ПДК, его проектная мощность составляет 300 тыс. куб. м древесины в год, число сотрудников — около 700 человек.

Договоры между Апшеронским ПДК и кубанским Минприроды были заключены в 2009 и 2014 годах после утверждения министерством заявки предприятия на реализацию инвестпроекта по реконструкции и развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, а также столярных и мебельных изделий из МДФ. Минпромторг России внес этот инвестпроект в перечень приоритетных.

Как следует из данных, размещенных на официальном сайте Апшеронского ПДК, речь идет об участках лесного фонда в Апшеронском, Туапсинском, Белореченском, Северском и Мостовском районах, а также в Горячем Ключе. Их общая площадь — 312,3 тыс. га, расчетная лесосека — 310 тыс. куб. м древесины в год. Договоры были заключены на 49 лет по льготной арендной ставке. О размере арендной платы по вышеуказанным договорам в судебном решении не говорится. В Минприроды и Апшеронском ПДК также не стали комментировать финансовую сторону соглашения.

В случае невозврата Апшеронским ПДК земель в установленные сроки с него будет взыскиваться неустойка в размере 30 тыс. руб. ежесуточно до полного исполнения решения суда.

При первоначальном рассмотрении кубанский арбитраж и апелляционный суд установили, что предприятие выполняет взятые на себя обязательства по воспроизводству лесов не в полном объеме, однако посчитали эти нарушения несущественными для расторжения договоров об аренде и отказали министерству. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на стадии кассации предписал Арбитражному суду Краснодарского края перепроверить основания расторжения договора по инициативе арендодателя, оценить в этом свете доводы министерства о допущенных ПДК нарушениях, а также перепроверить, являются ли выявленные нарушения несущественными.

Выполнив предписания вышестоящего суда, кубанский арбитраж принял по делу новое решение, которым иск ведомства удовлетворил. В настоящее время опубликована только резолютивная часть судебного акта.

В Апшеронском ПДК «Ъ-Кубань» сообщили, что планируют обжаловать судебный акт. «С 2019 года Минприроды регулярно обращается в суд с требованиями о расторжении договоров об аренде лесных участков. При этом ведомство не принимает решение о завершении инвестпроекта. Эти обстоятельства явились одной из причин приостановки работы комплекса», — рассказали на предприятии.

Михаил Волкодав