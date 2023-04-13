Глава ВВС Азербайджана обсудил подготовку военных пилотов в США

Командующий Военно-воздушными силами Азербайджана Рамиз Тамиров находится с визитом в США. Там он встретился с заместителем начальника Бюро Национальной гвардии США Марком Сассевилем, стороны обсудили текущее состояние военного сотрудничества двух стран, в том числе в рамках подготовки военных пилотов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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«На встрече, состоявшейся с участием посла Азербайджанской Республики в США Хазара Ибрагима, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества в рамках "Программы партнерства со штатом" (Оклахома.— “Ъ”), дальнейшем развитии работы в этом направлении, подготовке военных пилотов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес»,— говорится в заявлении Минобороны.

Азербайджан заключил соглашение о партнерстве со штатом Оклахома в 2002 году в рамках программы государственного партнерства Европейского командования ВС США. Среди целей сотрудничества были, в частности, указаны: реконструкция аэродромов Азербайджана, заключение меморандумов и соглашений между медицинскими университетами обеих стран. Соглашение также предлагало рассмотреть вопрос об укреплении оперативной совместимости Азербайджана и НАТО.

Эрдни Кагалтынов