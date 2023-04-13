«Рулевые хоккея считают, что это повысит интерес к турниру»

Континентальная хоккейная лига в следующем сезоне собирается ввести перекрестный play-off. Это значит, что начиная со второго раунда Кубка Гагарина клубы из Западной конференции будут играть с командами из Восточной. Решение обсуждалось на заседании совета директоров, которое состоялось в Москве 13 апреля. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рулевые нашего хоккея считают, что перекрестный play-off изменит КХЛ, разумеется, в лучшую сторону, а главное — серьезно повысит интерес к турниру. Ведь глава лиги Алексей Морозов ставит достаточно амбициозные задачи по привлечению аудитории: «Согласно исследованию, наша аудитория сейчас составляет 8 млн человек. Мы поставили задачу за три года увеличить ее на 50%, то есть цель — 12 млн, которые будут так или иначе следить, контактировать с Лигой, клубами».

Но далеко не все верят, что перекрестные матчи в play-off пойдут Лиге на пользу. На вопрос, зачем нужен этот эксперимент, хоккейный эксперт, бывший арбитр Леонид Вайсфельд смог найти только одно объяснение: «Я не знаю — кому-то не нравится, что ЦСКА и СКА играют пятый год подряд. Других причин не вижу.

На мой взгляд, тут нарушается спортивный принцип. Он должен быть перекрестный или с самого начала — первый с последним и так далее, или тогда уже по конференциям. Я плохо представляю, как это поднимет интерес. Мне кажется, он и сейчас такой, что билеты достать невозможно ни на "Авангард" с "Ак Барсом", ни на ЦСКА со СКА».

Финал Кубка Гагарина, где сойдутся ЦСКА и «Ак Барс», тоже вряд ли пройдет незамеченным.

Уже сейчас на первую игру серии в Москве 21 апреля продано больше 70% билетов, а на стартовый матч, который состоится в Казани 17 апреля, их вообще почти не осталось. Посмотрим, как в следующем году болельщики среагируют на перекрестные матчи play-off.

Что же касается клубов, то тем, кто играет в Восточной конференции, адаптироваться к новым правилам будет сложнее, считает хоккейный эксперт Игорь Ларин: «Наверное, эта идея все-таки сильнее отразится на Востоке, поскольку там есть своя специфика и календарная, и географическая, и огромные часовые пояса именно там, а не на Западе. Это та история, к которой Востоку, Континентальной хоккейной лиге придется сложнее адаптироваться».

Кроме перекрестных матчей play-off руководители хоккея также договорились, что начнут разрабатывать правила, которые позволят регулировать отъезд российских игроков за океан. А в стратегию развития хоккея будут включены пункты, связанные со службой игроков в российской армии. Но пока все это лишь намерения. Когда столь важные шаги будут сделаны, неясно.

За океаном на внешние факторы реагируют значительно быстрее. Еще в марте прошлого года НХЛ прекратила все связи с российской Хоккейной лигой, после чего, кстати, получила возможность забрать любого хоккеиста из России вне зависимости от того, есть у него действующий контракт с клубом из нашей страны или нет.