Краснодарский край стал самым упоминаемым в прессе регионом в контексте нацпроектов

По итогам марта 2023 года Краснодарский край, Свердловская и Московская области стали самыми упоминаемыми в российской прессе регионами в контексте национальных проектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Медиалогии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань также заняла первое место в рейтинге в предыдущих месяцах 2023 года и по итогам 2022 года. В марте регион упоминали в СМИ 7,4 тыс. раз. Главными темами стали: создание 14 туристических маршрутов по местам памяти воинской славы, развитие дорожной отрасли, а также планы по строительству более 40 объектов для занятий физкультурой и спортом в 2023 году.

Свердловская область заняла второе место в рейтинге (6 тыс. сообщений), Московская область — третье место (5,9 тыс. сообщений).

Наталья Решетняк

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