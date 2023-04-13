Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о инициативе студентов Российского института театрального искусства, которые решили создать свой печатный продукт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Печатная пресса медленно умирает, исчезает из бытового оборота, уходит как элемент общественного сознания. Немодно стало читать написанные на бумаге слова, да и писать их тоже. Поэтому сейчас так трудно журналистам. Далеко не все готовы примерить на себя волшебную профессию блогера. Поэтому новость о том, что в Москве презентуют издание нового театрального журнала, стала неожиданностью.

Журнал издают по инициативе студентов ГИТИСа, поддержанной ректором Григорием Заславским, который открыт любым студенческим предложениям. Я спросил его, как родилась идея театрального печатного органа? Георгий Заславский рассказал, что осенью 2022 года к нему почти одновременно обратились сразу два попечителя ГИТИСа: Иван Поляков, руководитель собственного гуманитарного проекта, и Григорий Быстрицкий, человек, открывший все месторождения Ямала, также любящий театр. Оба, не будучи профессионалами, предложили издавать профессиональный журнал. Уж если об этом заговорили любители…

Заславский приводит слова заместителя художественного руководителя питерского Александринского театра Александра Чепурова: «Необходим нам, театроведам и критикам, просто чтобы понять свое место, место театра, чтобы восстановить — уже продолжаю его мысль я — критериальную какую-то базу».

Так удачно сложилось, что сейчас заочное отделение театроведческого факультета ГИТИСа представляет очень сильных и состоявшихся в профессии студентов. Главным редактором стала Мария Музалевская, успешно работающая в Росархиве. Первый номер открывается с дискуссии о театральной критике, в которой приняли участие выдающиеся представители старшего поколения театроведов, и среди них Римма Кречетова, признанный историограф Театра на Таганке. В номере — раздел, посвященный 200-летию Островского, размышления Константина Богомолова о работе над спектаклем «На всякого мудреца» в Театре Наций.