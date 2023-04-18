На пути к суверенной цифре

Российский энергетический сектор, несмотря на появившиеся в 2022 году технологические ограничения и санкции, смог не сбиться с ранее взятого курса на цифровизацию. В ближайшей перспективе, считают эксперты, отрасль может стать и вовсе рыночным драйвером развития отечественной микроэлектроники, аппаратного обеспечения и системного ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть компаний электроэнергетического сектора в 2022 году остановили или заморозили активность в усилении IT-задач и находятся пока в процессе переосмысления

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Часть компаний электроэнергетического сектора в 2022 году остановили или заморозили активность в усилении IT-задач и находятся пока в процессе переосмысления

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цифровизация российской энергетической отрасли в 2022 году практически не остановилась, несмотря на исход ряда зарубежных IT-вендоров. В отдельных сегментах переход на цифру даже ускорился. Компании ТЭК стали активнее искать альтернативу в IT-решениях, частично задействуя отечественные продукты или полностью переходя на них.

Болезненно, но не критично

По мнению экспертов, уход западных партнеров, в том числе относящихся к IT, стал серьезной проверкой на прочность для российских компаний, но к текущему времени ситуация стабилизировалась и стала управляемой. К 2022 году ТЭК был одним из лидеров по цифровизации, наряду с банковской отраслью и телекомом, отмечает управляющий партнер DIS Group Александр Тарасов. Правда, в отличие от банковского сектора, ставка делалась на автоматизированные системы управления: контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), системы SCADA, причем доминировали западные решения. «В таких системах "железо" неотделимо от программного обеспечения, и как только иностранные поставщики ушли с российского рынка, предприятия ТЭК столкнулись сразу с комплексом проблем: прекратилось не только сопровождение техподдержки, но и ремонт и обслуживание оборудования. Все мы помним ситуацию с турбиной Siemens и то, на каком уровне решался вопрос с ее ремонтом»,— добавляет он.

По словам вице-президента ГК «Борлас» Аркадия Карева, компании энергетического сектора, как и предприятия других отраслей, в 2022 году столкнулись со всем комплексом сопутствующих проблем. Это и обеспечение бесперебойной работоспособности информационных систем в отсутствие технической поддержки зарубежных вендоров, и потеря устоявшихся логистических цепочек, и, как следствие, необходимость пересмотра планов цифровизации предприятий. «Если в общем оценивать результаты 2022 года, то можно сказать, что год был сложным, но катастрофы не случилось. В большинстве случаев были найдены приемлемые решения, но многое еще предстоит сделать»,— резюмирует господин Карев.

Часть компаний электроэнергетического сектора в 2022 году остановили или заморозили активность в усилении IT-задач и находятся пока в процессе переосмысления, полагает управляющий партнер сегмента «Энергетика и ЖКХ» в компании IBS Виталий Данильчук. Другие, наоборот, заявили о старте своих проектов в области цифровизации. Эту активность можно было наблюдать также в участии ключевых компаний в инициативе правительства по созданию индустриальных центров компетенций (ИЦК). Санкционные риски действительно повлияли на несколько областей. «Первое — это недоступность развития или поддержки решений иностранных вендоров (SAP, Siemens, ABB, GE, Aveva, Oracle). Однако этот фактор значительно ускорил и добавил решимости компаниям как минимум инициировать проекты и искать альтернативы. Вторая область — это сложности с поставками запчастей и оборудования для газовых турбин, а также некоторой линейки оборудования, по которым нет явных российских аналогов. Это направление повысило интерес энергетических компаний к системам предиктивной диагностики и оценке состояния оборудования»,— подчеркнул он.

Самые ключевые решения в 2022 году принимались в сфере импортозамещения, причем срочного, считает сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов. Для компаний ТЭК это был серьезный вызов, так как практически все крупные заказчики используют у себя иностранное ПО. Для IT-компаний России — это, наоборот, означало новые открывшиеся возможности по замещению этих решений или по разработке новых под задачи заказчика, но при этом и уровень этих решений требуется соответствующий.

Драйвер развития

В целом эксперты позитивно оценивают дальнейшую цифровизацию энергетической отрасли. По мнению руководителя департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Евгения Зараменских, в ближайшие годы в российской энергетике будут формироваться несколько трендов, первый из которых — развитие самостоятельных крупных IT-подразделений, способных вести самостоятельные разработки в области технологических решений. «Сегодня этот тренд иллюстрируется преимущественно "Росатомом" за счет его наиболее устойчивого финансового положения, но со временем подобных предприятий станет больше. Второй тренд — это становление российской энергетики как одного из рыночных драйверов развития отечественной микроэлектроники, аппаратного обеспечения и системного ПО. Третий тренд — практическое осуществление и последующее завершение отраслевого перехода на российские IT-решения. В частности, ПАО "Интер РАО" в начале 2023 года сообщило о переходе на системы 1С, Astra Linux, "Р7-Офис", Postgres и "Инконтрол". При этом российские энергетические компании стали не просто крупным, но еще и стабильным покупателем на рынке информационных систем и ПО»,— отмечает господин Зараменских.

В ближайшем будущем, прогнозирует руководитель департамента бизнес-решений IT-компании SimbirSoft Анна Шведова, многие предприятия придут к разработке специальных приложений, с помощью которых специалисты смогут организовать мониторинг состояния объекта, планировать и распределять работы, предотвращать аварийные ситуации. Другой тренд — подключение машинного обучения с целью предотвращения аварийных ситуаций или мониторинга состояния коммуникационных сетей.

По мнению CEO веб-интегратора «Осьминожка» Михаила Шрайбмана, в сфере IT в энергетике можно и нужно перенимать опыт ниш, которые находятся впереди в вопросе применения цифровых технологий. Энергосектор идеален для применения новейших технологий — технологии web 3.0 и блокчейна. Правда, для их внедрения нужно большое количество времени, а также поддержка отрасли на государственном уровне.

«Сейчас, когда цифровизация ТЭК сталкивается с актуальными вопросами импортозамещения, есть возможность пересмотреть часть стандартов и выбрать технологии, наиболее соответствующие российским реалиям и снижению зависимости от технологий, которые передавались "как есть", без возможности независимой доработки. Если говорить о перспективах, то цифровизация в России продолжится и объемы инвестиций будут возрастать. Стоит ожидать большей межотраслевой стандартизации, что позволит быстрее развивать цифровые решения и повышать квалификацию персонала»,— считает заместитель генерального директора группы СВЭЛ Антон Туголуков.

Скрытая угроза

Между тем в условиях технологического и цифрового суверенитета, отмечают эксперты, особо значимой становится эффективно выстроенная зашита от кибератак. Заместитель технического директора по информационной безопасности компании «САТЕЛ» Юрий Миронов полагает, что российская электроэнергетика и энергетический комплекс в целом входят в группу секторов экономики, которые будут в 2023 году наиболее привлекательными мишенями кибератак. «Как и в 2022 году, в числе основных факторов, определяющих уязвимость энергетики перед кибератаками, называют низкую скорость обновления IT-инфраструктуры, большую долю используемых иностранных программных продуктов и оборудования, а также недостаточный контроль за доступом к критическим элементам IT-инфраструктуры. Чтобы снизить уязвимость перед лицом киберпреступников, российским энергетикам предстоит в 2023 году активизировать реализацию технических мер защиты информации и проводить работу по повышению осведомленности сотрудников в вопросах информационной безопасности»,— предполагает он.

Генеральный директор компании «Ультиматек» Павел Растопшин обращает внимание, что в 2022 году меры информационной защиты энергокомпаниями были значительно усилены, так как энергетический сектор РФ стал одной из основных мишеней кибермошенников. «Многие компании ТЭК полностью закрыли свои периметры на доступ извне. Это оправданно, так как для информационной безопасности используются в основном все еще импортные оборудование и ПО. Риски внешних киберугроз снизятся после замены решений по ИБ, что уже происходит. Говоря о трендах, конечно, пока энергетикам сложно работать в условиях бюджетной и технологической неопределенности, особенно когда западные компании массово завершили работу на российском рынке. Нам важно обеспечить свои стабильные решения, их поддержку и дальнейшее развитие, тем более что российский софт уже работает на производствах. И у нас для этого есть все возможности»,— резюмирует эксперт.

Артем Алданов