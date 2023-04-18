Инвестиции сохраняют объемы

Энергетический сектор является одной из наиболее важных отраслей экономики Петербурга, обеспечивая электроэнергией не только город, но и Северо-Западный регион в целом. Ежегодно крупные энергокомпании вкладывают значительные средства в развитие своего производства. В этом году, по словам экспертов, кардинальных изменений в их инвестиционных программах не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным комитета по тарифам Петербурга, сейчас энергокомпании города реализуют свои инвестиционные программы в полном объеме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным комитета по тарифам Петербурга, сейчас энергокомпании города реализуют свои инвестиционные программы в полном объеме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В текущем году предприятия энергосектора, действующие в Петербурге, продолжают активно вкладываться в развитие своей деятельности. При этом, по данным комитета по тарифам Санкт-Петербурга, в новом году существенных изменений их инвестиционные программы не претерпели. «В инвестиционных программах всех ресурсоснабжающих предприятий учтены расходы на реализацию мероприятий, в первую очередь необходимых для обеспечения надежного ресурсоснабжения потребителей города. При этом в рамках процедуры тарифного регулирования комитет по тарифам обеспечивает принцип сохранения баланса интересов потребителей и производителей: потребители должны иметь финансовую возможность оплатить коммунальные услуги, но при этом тарифы на ресурсы должны обеспечить бесперебойную эксплуатацию инженерного оборудования и коммуникаций. В связи с этим дополнительные расходы (прибыль на капитальные вложения) на реализацию инвестиционных программ в размере, необходимом для стопроцентного устранения потенциально опасных участков, не могут учитываться в тарифах»,— поясняют в ведомстве.

Перспективы ближайших лет

По данным комитета по тарифам, сейчас энергокомпании реализуют свои инвестиционные программы в полном объеме. Как отметили в ГУП «ТЭК СПб», в 2022 году компания впервые в истории подведомственных энергетическому блоку правительства Петербурга организаций выполнило адресную инвестиционную программу на 100%, обновив 160,3 км сетей. Так она смогла побить собственный рекорд прошлого года, когда адресная инвестиционная программа была выполнена на 99,9%. В текущем году запланированы к строительству, реконструкции и ремонту 161,7 км тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», что выше объемов перекладки 2022 года.

«Кроме наращивания объемов реконструкции, продлевать срок жизни трубопроводов и предотвращать дефекты теплоэнергетикам помогают инновационные средства диагностики: тепловизионная съемка с квадрокоптеров, дронов и вертолетов, роботизированная диагностика. Применяемые методы позволили включить в инвестиционную программу и программу ремонта на 2023 год наиболее повреждаемые участки тепломагистралей»,— добавили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Перспективы развития сегодня определены стратегическими направлениями развития систем теплоснабжения предприятия и схемой теплоснабжения Петербурга. Наряду с приоритетной задачей по масштабной реконструкции тепловых сетей, инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб» включает реконструкцию и техническое перевооружение котельных, в том числе с переводом источников на экологичное топливо и оптимизацией состава оборудования под фактические тепловые нагрузки, максимальной автоматизацией котлов. При этом предприятие продолжает следовать тренду на импортозамещение.

Приоритетным направлением развития компании, по словам экспертов ГУП «ТЭК СПб», является повышение энергоэффективности и энергосбережения при производстве и передаче тепловой энергии: отказ от использования мазута в качестве резервного вида топлива, строительство соединительных тепловых сетей для вывода из эксплуатации неэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на другие котельные предприятия или ТЭЦ ПАО «ТГК-1».

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пояснили, что сегодня в рамках инвестиционной программы компания выполняет основной объем работ по замене изношенных тепловых сетей, а также производит замену отдельных аварийных участков трубопроводов при капитальных ремонтах.

«Тарифы, выручка, инвестиционная программа предприятия, как и всех организаций в сфере теплоснабжения города, устанавливаются городским правительством, которое обеспокоено высоким (более 50%) износом тепловых сетей. Поэтому в период 2019–2022 годов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" получило 7 млрд рублей бюджетных инвестиций для дополнительной замены изношенных сетей, что почти вдвое больше, чем предусмотрено в тарифе. В 2023 году бюджетные инвестиции прекращены, поэтому предприятие совместно с правительством города приступило к подготовке проекта инвестиционной программы на очередной пятилетний период тарифного регулирования. Законом Санкт-Петербурга для населения установлен льготный тариф на тепловую энергию, поэтому увеличение инвестиций на реконструкцию тепловых сетей будет обеспечено за счет городского бюджета с использованием долгосрочных федеральных инфраструктурных займов и перехода на единый тариф для бизнеса, и никак не повлияет на платежи граждан за тепловую энергию»,— отметили в пресс-службе компании.

Что касается электросетевого комплекса, то в инвестиционной программе ПАО «Россети Ленэнерго» в 2023 году объем инвестиций запланирован на уровне 2022 года. В последующие периоды ее реализации снижения объема инвестиций не планируется. «В 2023 году в рамках инвестиционной программы компания планирует завершить крупные проекты по реконструкции линий электропередачи в Петроградском и Выборгском районах города, начать работы по строительству высоковольтных подстанций в Невском и Колпинском районах города»,— пояснили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

Камни преткновения

Среди основных болевых точек, влияющих на реализацию инвестиционных программ всех энергоснабжающих организаций, эксперты комитета по тарифам сегодня называют накопленный износ сетей и инженерных объектов; недобросовестное (несвоевременное) исполнение инвестиционных программ подрядными организациями; ситуацию с неплатежами потребителей за отпущенную энергию; рост стоимости оборудования, отдельных комплектующих и запчастей, строительных материалов; трудности в получении кредитов, высокие процентные ставки, а также тот факт, что изменение тарифов на энергоресурсы происходит медленнее, чем рост инфляции.

По словам представителей ГУП «ТЭК СПб», основной проблемой для компании является изношенность теплоэнергетической инфраструктуры. С учетом сроков службы тепловых сетей и источников теплоснабжения, а также их недостаточного обновления в прошлые десятилетия, даже системное увеличение объемов инвестиций за счет различных источников не позволяет снизить объем недоремонта сетей и оборудования.

«Сегодня на предприятии внедрены новые технологии, которые позволяют выявлять будущие технологические нарушения до их возникновения. В фокусе не только возраст сетей, но и тепловые потери. Важно отметить, что приоритетной задачей является перевод котельных на эффективные виды топлива. Учитывая физическое и технологическое состояние теплоэнергетического хозяйства в Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга, переданного в 2020 году в ведение ГУП "ТЭК СПб", ключевой задачей для предприятия остается продолжение масштабной реконструкцию зоны теплоснабжения на данных территориях»,— пояснили в пресс-службе компании.

Что касается электроэнергетических компаний, то, как отмечает Павел Гольдинштейн, генеральный директор компании «САТЕЛ-СПб», традиционно в последние годы в России они инвестировали в программы цифровизации крайне малую долю прибыли. Например, в 2018 году этот показатель составлял 1%, а в 2020 году — 2,31%. Эти цифры существенно уступают инвестициям в цифровизацию у европейских компаний, которые в среднем составляют 10–20%.

Такая пассивная тактика, по мнению эксперта, привела к тому, что по итогам 2022 года электроэнергетика вошла в число отраслей с самыми низкими темпами цифровизации. Суммарные затраты участников рынка на внедрение цифровых решений оценивались аналитиками на уровне 20 млрд рублей. Однако в этом году прогнозируется рост инвестиций в цифровые проекты в четыре раза.

«Очевидно, что последовательная государственная политика по разворачиванию цифровых инициатив заставила энергетиков коренным образом поменять свой подход. К примеру, недавно "Россети Ленэнерго" ввели в эксплуатацию центр управления всей энергосистемой Санкт-Петербурга и части Ленинградской области. Все процессы, связанные с энергопотреблением, отражаются на интерактивной карте. При любом инциденте мобильные аварийные бригады немедленно получают сигнал о необходимости выезда, а диспетчер сети сможет меньше, чем за минуту, восстановить энергоснабжение с помощью резервной линии. Также компания продолжает реализацию масштабной программы внедрения цифровой системы автоматизированного управления на подстанциях в Санкт-Петербурге (50 объектов) и Ленинградской области (30 объектов). Все мероприятия осуществляются в рамках программы "Цифровая трансформация — 2030", в перспективе до 2030 года заложен суммарный объем инвестиций в размере 54,7 млрд рублей»,— заключает господин Гольдинштейн.

Антонина Егорова