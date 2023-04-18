Банки конкурируют за ТЭК

Компании энергетического сектора Петербурга не спешат наращивать заимствования, поскольку завершили активные фазы инвестпроектов в предыдущие годы. Тем не менее они остаются наиболее привлекательными заемщиками для банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зачастую энергокомпании комбинируют банковские кредиты и облигационные займы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Зачастую энергокомпании комбинируют банковские кредиты и облигационные займы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Энергетический сектор остается одним из самых устойчивых в экономике России. Выработка электроэнергии в стране за прошлый год, несмотря на сложную экономическую ситуацию, выросла на 0,7%, а энергопотребление увеличилось на 1,5%. Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, основной прирост потребления в прошлом году был зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности.

Сектор энергетики является привлекательным как для банков, так и для других кредиторов. Зачастую компании комбинируют банковские кредиты и облигационные займы, отмечает Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования. Объемы размещения облигаций при этом сопоставимы с размерами банковского кредитования. В России сформировался развитый облигационный рынок, считает эксперт. «Большое количество инвесторов рассматривают вложения в облигации с целью сохранения и приумножения капитала. Поэтому для эмитентов есть возможность привлекать значительные объемы средств через рынок облигаций по конкурентным с банками ставкам»,— говорит господин Марков.

Выгодная комбинация

Для компаний, выпустивших облигации, стоимость обслуживания этого долга может превышать проценты по банковским кредитам в среднем на 1–3%, однако с их помощью они смогут привлечь больше инвестиционных средств, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для инвесторов корпоративные облигации, в свою очередь, дают возможность извлечь больший доход из инвестиций. Хотя при этом инвесторы принимают риски возможного дефолта компании и, как следствие, риски невыплат купонного дохода, поясняет господин Чернов.

«Преимущества облигаций для эмитента — в отсутствии залога, в возможностях более свободно распоряжаться привлеченными средствами, в выплате тела займа только при погашении ценных бумаг. Если эмитент уже давно размещает облигационные выпуски, то за счет публичности и роста доверия инвесторов каждый новый выпуск может обходиться дешевле»,— говорит господин Марков.

Правда, с новыми займами петербургские эмитенты в прошлом году на рынок не выходили. Единственной энергокомпаний, зарегистрированной в Петербурге и разместившей облигации в прошлом году, был «Газпром». В 2022 году ООО «Газпром Капитал» под поручительство ПАО «Газпром» разместило десять выпусков замещающих облигаций в долларах, евро и фунтах стерлингов объемом в 322 млрд рублей, отмечает господин Чернов. Выпуск с погашением в январе 2029 года со ставкой купона 2,95% в объеме 70,9 млрд рублей стал крупнейшим в 2022 году для российского рынка замещающих облигаций. Доля замещения еврооблигаций в реализованных десяти выпусках составила 43,7%.

В марте 2023 года ООО «Газпром Капитал» вновь проводило размещение российских замещающих еврооблигаций Gaz Finance plс серии 2 на сумму €1 млрд (срок погашения — 15 апреля 2025 года) года и еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 46 на сумму €750 млн (срок погашения — 21 марта 2026 года). Размещение российских облигаций проводилось по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Тем не менее в предыдущие годы ключевые энергокомпании активно осуществляли заимствования через рынок облигаций. Например, выпуски есть у таких компаний петербургского рынка, как «Россети Ленэнерго» и ТГК-1.

Без значительного роста

Если говорить о секторе электроэнергетики, то наиболее привлекательными заемщиками энергорынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области остаются ТГК-1 (генерирующая компания, входящая в состав «Газпромэнергохолдинга»), «Россети Ленэнерго» (распределительная сетевая компания) и Петербургская сбытовая компания, считает директор группы корпоративных рейтингов агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева.

ТГК-1 является крупнейшим игроком в генерации, где регуляторная среда, сформированная в течение последних 14 лет, обеспечивает гарантированную окупаемость инвестиций на протяжении всей реализации инвестпроектов, подчеркивает госпожа Кулиева. В сфере нефте- и газодобычи крупнейшие игроки региона — «Газпром» и «Газпром нефть». Учитывая рекордные ценовые уровни на газ в 2022 году, а также неопределенность в части наращивания инвестпланов, эти компании скорее не наращивали заимствования, полагает госпожа Кулиева. Сейчас игроки, вроде «Газпрома», в чьих портфелях присутствовали еврооблигации, размещают замещающие рублевые облигации, добавляет она.

«В целом по сектору региона мы не наблюдали значительного роста заимствований в 2022 году по отношению к прошлому году, наоборот, очевидно их сокращение. Компании завершили активную инвестиционную фазу замещения и строительства новых блоков к 2020–2021 годам, что привело к значительному росту показателей прибыльности и EBITDA компаний и сокращению долговой нагрузки»,— объясняет госпожа Кулиева.

Что касается ESG-финансирования, то в секторе энергетики его наиболее активно используют «РусГидро» и «Атомэнергопром», но здесь нет их регионального присутствия. Динамика выпуска ESG-облигаций по итогам 2022 года оказалась существенно хуже ожиданий конца 2021 года, а новых эмитентов из Петербурга за последние два года на рынок не выходило вовсе, добавляет руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. При условии отсутствия внешних шоков, подобных шокам начала 2022 года, АКРА ожидает, что в 2023 году эмитенты локального рынка все-таки вернутся к ESG-финансированию.

Если говорить о секторе электроэнергетики, то на фоне горнодобывающей отрасли и нефтегазового сектора в 2022 году резкого падения уровня раскрытия нефинансовой отчетности не было. Напротив, некоторые компании впервые опубликовали такую отчетность, отмечает господин Горчаков. «Кроме того, если судить по публично заявленным планам компаний и общению с рейтинговым агентством, мы видим, что у компаний сохраняется интерес к выпуску финансовых инструментов устойчивого развития. Реализация этих планов скорее будет зависеть от внешней конъюнктуры в 2023 году»,— указывает он.

С поправкой на важность

Сектор энергетики несет стратегическую важность для региона, и таким заемщикам банки предлагают рыночные привлекательные ставки и сроки финансирования, считает госпожа Кулиева. При этом большинство привлекаемых кредитов, по ее словам, все еще направляется на инвестпрограммы — в рамках 2022 года в большей степени на модернизационные планы и поддержание текущей мощности. «Стратегии импортозамещения еще не утверждены и не реализованы, и мы также не наблюдали никаких новых заимствований, направленных на эти цели»,— говорит она.

«Сектор ТЭК достаточно стабильный и низкорисковый, этим обусловлена высокая конкуренция среди банков. При этом энергетическая отрасль более устойчива, нежели топливная»,— комментирует пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка, который регулярно принимает участие в конкурсах и аукционах на кредитование компаний, относящихся к ТЭК. В частности, в прошлом году на Северо-Западе «Сбер» заключил в энергетической отрасли два договора на общую сумму 500 млн рублей.

Помимо собственных кредитов, Сбербанк участвует в специальных госпрограммах, запущенных правительством РФ, в том числе для поддержания ТЭК, добавляют в пресс-службе. В частности, с апреля 2022 года системообразующие предприятия могут воспользоваться льготными кредитами на поддержание текущей деятельности от 10 до 30 млрд рублей под ставку не более 11%.

Объем кредитного портфеля Сбербанка по отрасли (в части крупнейшего сегмента клиентов) в регионе по итогам прошлого года остался на уровне 2021 года. Чаще всего компании сетевого комплекса берут кредиты с широким перечнем целевого использования: финансирование инвестпрограмм, текущей деятельности и рефинансирование ранее привлеченных займов. «Кроме классического кредитования, энергокомпаниям также доступны факторинг, лизинг, непокрытые аккредитивы и другие продукты. Инструментом диверсификации портфеля могут служить облигации. Заемщики проявляют к нему интерес и готовы замещать часть кредитов облигациями»,— поясняют в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка.

Тем не менее одной из тенденций прошлого года стало увеличение кредитования на оборотные цели. В целом по промышленности Петербурга объем таких кредитов значительно вырос, говорит старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. Инвестиционное кредитование при этом сильно сократилось. Господин Иоффе добавляет, что банки также ужесточили требования к залогам и их оценке.

Что касается рыночных условий кредитования, то, как и раньше, большую часть заимствований представляют рублевые банковские кредиты со ставками «ключевая ставка ЦБ плюс маржа от 1,5–3%», отмечает госпожа Кулиева.

Виктория Алейникова