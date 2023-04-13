Госэкспертиза одобрила проект рекультивации свалки в Белореченском районе

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект рекультивации крупнейшего полигона ТКО в Краснодарском крае — в Родниковском сельском поселении Белореченского района (закрыт в 2018 году). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Свалка будет рекультивирована в два этапа (технический и биологический).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Проектные решения предусматривают переформирование и уплотнение свалочных масс, сооружение защитного экрана, установку противофильтрационной завесы, бурение шести наблюдательных скважин для контроля уровня и качества подземных вод. Эти работы планируют завершить в течение года и перейти к биологическому этапу рекультивации, которая рассчитана на четыре года.

«Озеленение территории и посадка деревьев также является важным пунктом реализации проекта: на территории участка будет высажено 128 деревьев»,— отмечает эксперт Главгосэкспертизы России Наталья Черкащенко.

Застройщиком выступает администрация Белореченского района, генпроектировщик — ООО «Экоправ».

Закрытие мусорных полигонов и рекультивация земель происходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» и за счет средств субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

В августе прошлого года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по рекультивации мусорного полигона твердых коммунальных отходов у курортного села Кабардинка недалеко от Геленджика. Полигон эксплуатировался с 1973 года для отходов IV–V классов опасности. Шестой год он не функционирует, но все равно несет экологическую угрозу для Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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