Синоптики ждут заморозков в Москве в пасхальные выходные

В Москве и Подмосковье в пасхальные выходные ожидаются ночные заморозки до –3°С, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В среднем заморозки в апреле случаются раз в три-четыре года.

«В выходные вторжение полярного холода усилится, но компенсацией будет сухая и относительно солнечная погода. В ночные часы ударят заморозки до –3, а после полудня в субботу — +7–9, в воскресенье чуть теплее — до +11–13»,— сообщил господин Тишковец «РИА Новости».

Согласно климатической статистике, добавил господин Тишковец, за последние 74 года 16 апреля столбик термометра опускался ниже нуля 20 раз.

Григорий Лейба