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В Северодонецке состоялась дегустация продуктов из Прикамья

В Северодонецке (ЛНР) открылась выставка-ярмарка в рамках проекта «Покупай Пермское». «Мероприятие приурочено к открытию Магазина продуктов на территории города. В ходе акции среди населения была проведена демонстрация и дегустация пермских продуктов, а именно: кондитерских изделий, специй, консервов, напитков, чая, кофе», - сообщат официальный telegram-канал администрации Северодонецка. На мероприятии присутствовал глава городской администрации Николай Моргунов. Выставка-ярмарка будет работать до 17 апреля.

Фото: администрация Северодонецка

Фото: администрация Северодонецка

В августе прошлого года правительство Пермского края и администрация Северодонецка (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве. 

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