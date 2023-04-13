В Северодонецке состоялась дегустация продуктов из Прикамья

В Северодонецке (ЛНР) открылась выставка-ярмарка в рамках проекта «Покупай Пермское». «Мероприятие приурочено к открытию Магазина продуктов на территории города. В ходе акции среди населения была проведена демонстрация и дегустация пермских продуктов, а именно: кондитерских изделий, специй, консервов, напитков, чая, кофе», - сообщат официальный telegram-канал администрации Северодонецка. На мероприятии присутствовал глава городской администрации Николай Моргунов. Выставка-ярмарка будет работать до 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Северодонецка Фото: администрация Северодонецка

В августе прошлого года правительство Пермского края и администрация Северодонецка (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве.