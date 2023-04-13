В Краснодарском крае яровыми культурами засеяли 500 тысяч га

Кубанские аграрии приступили к севу яровых культур под урожай 2023 года. На сегодняшний день засеяно 500 тыс. га или 30% посевных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным властей, яровой сев в регионе в 2023 году запланирован на площади 1,72 млн га. Из них под сахарную свеклу отведено 188 тыс. га, под подсолнечник — 433 тыс. га, под кукурузу — 446,4 тыс. га, под сою — 172,7 тыс. га.

«Завершаем сеять сахарную свеклу, начинаем сев кукурузы на зерно, подсолнечника, сои. Параллельно с посевной аграрии проводят уходные работы за озимыми культурами», — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Срок сева яровых культур на Кубани — конец апреля.

Наталья Решетняк

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