В 2024 году на пр. Российском в Ставрополе построят школу на 1550 мест

Новую школу, рассчитанную на 1550 учеников, возведут в юго-западной части Ставрополя в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

Согласно проекту, учебное заведение разместится в трехэтажном здании, разделенном на четыре блока. В первом из блоков будут гардеробные, медпункт, административные кабинеты, учительская и библиотека. Второй блок будет предназначен для обучения школьников младших классов. В третьем будут размещены 5-11 классы. Четвертый блок будет включать две столовые, три спортивных зала, актовый зал и зал для хореографии.

«За основу взят типовой проект школы, построенной в 2022 году на улице Ивана Щипакина. Сейчас ведется работа по определению подрядной организации, которая займется реализацией проекта»,— цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко.

Анастасия Назарова