Нижегородский суд отменил арест долей иностранных компаний в российской «дочке» Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области отменил арест долей Volkswagen, Skoda и Volkswagen Finance Luxemburg в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус». Доля Volkswagen в уставном капитале его российской «дочки» составляла 28,05%, доля Skoda –16,8%, доля Volkswagen Finance Luxemburg – 55,14%.

Как сообщалось, арест на доли зарубежных компаний был наложен в качестве обеспечительной меры по иску ООО «Автомобильный завод ГАЗ» о взыскании 15,6 млрд руб. убытка от разрыва соглашения о контрактной сборке VW и Skoda на нижегородском заводе группы ГАЗ, подписанного в августе 2022 года.

Андрей Репин