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В Нижнем Новгороде началось благоустройство парков и скверов

Работы по благоустройству парков и скверов начались в Московском, Ленинском, Автозаводском и Приокском районах Нижнего Новгорода по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчики убирают с участков аварийные деревья, демонтируют старую инфраструктуру. Так, «Автодорстрой» приступил к благоустройству «Аллеи любви» в Приокском районе. В частности, на участке появится детская площадка и мостик, на который молодожены вешают замки. Подрядчик выполнит работы за 36,9 млн руб., благоустройство нужно завершить к середине июля.

Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 28 общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды».

Елена Ковалева

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