В Орле запустили ночные автобусы

В Орле с этой недели начали работать два ночных автобусных маршрута, рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. Городские ночные маршруты № 1H «909 квартал — санаторий «Лесной» и № 2Н «Микрорайон Зареченский — санаторий «Лесной» подстроены под самые популярные ночные поезда, пояснили в пресс-службе облправительства. На каждом из маршрутов предусмотрено по одному автобусу большой вместимости. Стоимость проезда но ночных рейсах составляет 80 руб.

График № 1Н связан с приходом поездов «Анапа — Москва» (в 23:22) и «Москва — Белгород» (в 00:54 и в 01:32). Автобус № 2Н, в свою очередь, подстроен под прибытие рейсов «Курск — Москва» (в 23:45), «Москва — Белгород» (в 00:54) и «Белгород — Москва» (в 02:19). Остановки с посадкой и высадкой пассажиров предусмотрены по всему маршруту следования.

Валерия Розбот