В Анапе разгуливающих по улицам беспризорников поместили в больницу

Анапская межрайонная прокуратура отреагировала на сообщения местных пабликов о разгуливающих по улицам курорта детей-беспризорников дошкольного возраста.

«По данному факту организована проверка… Сотрудниками полиции в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокурор выявил упущения в профилактической работе со стороны уполномоченных органов. В их адрес подготовлено представление.

В настоящее время дети помещены в больницу.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором сообщалось, что на улице Крепостной бегает «грязный и голодный» трехлетний мальчик. Как выяснилось, в семье живут еще двое детей шести и семи лет, которые также гуляют по городским улицам одни.

Наталья Решетняк

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