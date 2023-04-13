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Нижегородца обвинили в хищении 616 кг колбасы

Бывшего сотрудника «Первого мясокомбината» в Нижнем Новгороде будут судить за похищение 616 кг колбасы у предприятия. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в региональном управлении МВД. Ущерб оценен в 265 тыс. руб.

Обвиняемый работал мастером смены на складе готовой продукции. Полиция установила, что нижегородец в течение двух лет оформлял накладные на колбасу, забирал по ним товар, а после удалял документы из общей базы, чтобы не платить заводу.

Бывшего сотрудника будут судить по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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