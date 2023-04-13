Жителя Ярославской области приговорили к лишению свободы за публичное оправдание теракта

Жителя Углича Ярославской области приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за публичное оправдание террористической деятельности. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

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По данным УФСБ, 34-летний сторонник радикальных взглядов в июле 2021 года разместил в соцсетях комментарии к видеозаписи о теракте в здании РУФСБ России по Архангельской области, совершенного Михаилом Жлобицким, содержащий оправдание и одобрение его действий. Кроме того, осужденный сам призывал к совершению насильственных действий, в том числе посредством проведения терактов, в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Как пояснили в пресс-службе, мужчина был неоднократно судим за грабеж, угон автомобиля, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

В августе прошлого года за материалы в поддержку Михаила Жлобицкого был осужден еще один ярославец. Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Алла Чижова