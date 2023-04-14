Проверка слуха

Какова этимология слова «пенальти»? Возможно ли разбить стекло человеческим голосом? И кому принадлежит фраза о том, что нужно «писать пьяным, а редактировать трезвым»? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Как шпрот в масле

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Производство консервов в республики Балтии перенес Лаврентий Берия по экологическим причинам?

В сети и СМИ можно встретить утверждения о том, что выпуск популярных консервов из кильки и салаки изначально располагался на северо-западе страны. Но после войны выяснилось, что технология их производства наносит вред окружающей среде, и зампред Совмина Лаврентий Берия якобы распорядился перенести предприятия на территорию недавно присоединенных Латвии, Литвы и Эстонии.

Действительно, и в советские, и постсоветские годы балтийские республики славились шпротами. Но их производство там наладили задолго до середины XX века. Согласно данным латвийского Минсельхоза, шпроты в масле начали выпускать еще в 1890 году. А в 1930-е в независимой Латвии объем экспорта этого товара превышал 900 т ежегодно. Таким образом, утверждение о появлении производства шпрот на территории стран Балтии только в конце 1940-х несостоятельно. Неверно говорить и о ликвидации после войны этой индустрии в «материковой» части РСФСР: выпуск шпрот продолжался и продолжается по сей день на предприятиях Ленинградской и Калининградской областей.

Что касается Берии, то найти свидетельства его участия в переносе рыбного производства не удалось. Стоит также отметить, что в 1940-е вопросы экологии вряд ли были в приоритете. А «красивая» легенда об этом появилась относительно недавно: в декабре 2008 года в «Живом журнале» появилась юмористическая запись пользователя под ником DeJur. Он цитировал «дневник» вымышленного председателя колхоза «Красный шпротец», где описывал совершенно абсурдные «факты» о производстве шпрот, в том числе и историю о переносе заводов в Прибалтику.

Вердикт — это сатирические новости.

Нарушение и наказание

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Слово «пенальти» происходит от ирландской фамилии?

Среди русскоязычных футбольных болельщиков распространено мнение, что 11-метровый удар придумал ирландец Джон Мак-Пенальти. Кто-то утверждает, что он был «футбольным экспертом», кто-то пишет, что он сам играл и занимался правилами в Ирландской футбольной ассоциации.

Поиск в интернете человека по имени Джон Мак-Пенальти не дал результатов. Он упоминается только в некоторых русскоязычных публикациях, посвященных появлению 11-метрового удара, но не в авторитетных источниках. Если искать это сочетание имени и фамилии, набранное латиницей, то один из немногочисленных авторитетных источников в результатах поиска — статья 1970 года в немецком издании Der Spiegel. Ее автор пишет: «Более 100 лет назад ирландский создатель правила Джон Мак-Пенальти придумал 11-метровый удар». Как минимум журналист ошибся с датировкой — пенальти добавили в правила только в 1891 году, то есть менее чем за 80 лет до написания заметки. Судя по тому, что Джона Мак-Пенальти в контексте футбола больше нигде не упоминают, этого человека действительно не существовало.

На самом деле идея ввести в правила 11-метровый удар принадлежала члену Ирландской футбольной ассоциации Уильяму Маккраму, вратарю клуба «Милфорд». Кстати, в конце XIX века пенальти назначался только после просьбы «пострадавшей» команды, а удар можно было наносить с любой точки на расстоянии 12 ярдов от линии ворот. Этимология же у термина «пенальти» крайне простая: он происходит от английского слова «наказание».

Вердикт — это неправда.

Интерпретация жеста

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Эмманюэль Макрон во время интервью пытался спрятать часы за €80 тыс.?

Этот инцидент произошел в конце марта 2023 года во время интервью президента республики на тему пенсионной реформы. Власти страны приняли решение повысить возраст выхода французов на заслуженный отдых. Во время беседы часы на запястье Макрона много раз появлялись в кадре, а примерно через 10 мин после начала интервью президент опустил руки под стол и незаметно снял часы.

Этим эпизодом моментально воспользовались критики главы государства. Депутат от оппозиции Клеманс Геттэ опубликовала запись, в которой отметила, что Макрон снял с руки «роскошные часы», когда речь зашла о гражданах, получающих минимальную зарплату. Это неправда — в этот момент президент рассуждал о различных формах протеста против пенсионной реформы.

Что касается самих часов, то изначально пользователи интернета предположили, что это модель Chronometre Bleu элитного бренда F. P. Journe, и она действительно стоит около €80 тыс. Но в Елисейском дворце заявили: президент Франции носит часы марки Bell & Ross. Они действительно напоминают хронометр от F. P. Journe, что заметно на видео интервью. В интернете стоимость этой модели составляет менее €2,5 тыс. Bell & Ross много лет снабжает часами службу безопасности президента, и не исключено, что часы достались Макрону вообще бесплатно.

Но зачем же в таком случае президенту понадобилось прятать аксессуар прямо посреди интервью? Елисейский дворец заявил: во время эфира Макрон активно жестикулировал и в какой-то момент сильно стукнул часами по столу, что хорошо слышно на записи. Чтобы это не повторилось, президент и снял их под столом.

Вердикт — это неправда.

Звуковой резонанс

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Правда ли, что стекло можно разбить человеческим голосом?

Ходят легенды о том, что обладатели выдающихся вокальных данных способны заставить лопнуть небольшой стеклянный предмет, например, бокал. В России часто вспоминают Федора Шаляпина, который, как говорят, своим басом гасил свечи и разбивал стаканы.

С точки зрения физики звук — это волновые колебания определенной частоты. При совпадении частоты звука с частотой колебаний стекла возникает резонанс. И при достаточной мощности звука стекло действительно может лопнуть. Опыты с использованием усилителей доказывают возможность достичь такого результата, главное, подобрать нужную частоту. Но хватит ли силы человеческого голоса, чтобы заставить треснуть бокал?

Создатели знаменитой телепередачи «Разрушители легенд» провели подобный эксперимент. Для него они пригласили тренера по вокалу Джейми Вендеру. Сначала бокал разбили при помощи усилителя, это смогли сделать даже ведущие. Иное дело — добиться успеха невооруженным голосом. Певец попробовал более десяти разных сосудов, прежде чем наткнулся на тот единственный, который раскололся от его могучего вокала.

Следует отметить, что во время победной попытки голос певца достиг 105 дБ — это громкость отбойного молотка, и заметно выше возможностей обычного человека. Кроме того, успех подобного эксперимента будет зависеть от использования каждого конкретного бокала. Даже внешне одинаковые, они могут иметь разную прочность, что позволит одним из них выдержать гораздо более мощное звуковое воздействие, чем другим.

Вердикт — это правда.

Творческий подход

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Говорил ли Эрнест Хемингуэй, что нужно «писать пьяным, а редактировать трезвым»?

В популярной культуре вокруг Эрнеста Хемингуэя сложился образ большого поклонника спиртного. В его произведениях и воспоминаниях неоднократно упоминаются любимые напитки, попойки и, как следствие, проблемы со здоровьем. При этом незадолго до самоубийства в 1961 году, в интервью журналисту Эдварду Стаффорду писатель подчеркнул, что во время работы не пьет и с трудом представляет, как возможно совмещать два эти занятия.

При этом самое раннее упоминание фразы, очень похожей на интересующую нас, датируется только 1964 годом. Один из персонажей романа «Рубен, Рубен» американского писателя Питера де Вриса описывает технологию, которую он использует для сочинения стихов: «Иногда я пишу пьяным и редактирую трезвым, а иногда я пишу трезвым и редактирую пьяным. Но в процессе творчества вы должны использовать оба этих элемента». Отметим, что в цитате де Вриса, в отличие от многих популярных источников, используется английский глагол revise вместо глагола edit. Впрочем, их вполне можно считать синонимами.

Таким образом, вероятнее всего, яркое выражение, ставшее в какой-то момент популярным, начали ассоциировать с Хемингуэем исключительно из-за широко известной любви писателя к спиртным напиткам.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.