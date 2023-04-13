Татарстану дадут 4 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Татарстан получит из бюджета РФ 4,3 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Также деньги на эти цели выделят Подмосковью и Тверской области. Они получат 12,9 млрд руб. и 973 млн руб., соответственно. Всего в рамках программы модернизации в регионах обновят свыше 1,5 тыс. км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Ожидается, что при помощи программы улучшится качество услуг ЖКХ у 1,7 млн граждан.

"Ъ-Казань"