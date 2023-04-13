В Челябинске шестого обвиняемого в убийстве подростка отправили в СИЗО

Суд в Челябинске заключил под стражу до 12 июня шестого фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка. 19-летнему гражданину РФ вменяют участие в убийстве и грабеже. Также он подозревается в хулиганстве, отмечают в прокуратуре региона.

Как считает следствие, 9 апреля фигурант с соучастниками устроили массовую драку возле челябинского ТРК «Космос». Из-за малозначительного повода они избили 17-летнего подростка, а 20-летний участник группы нанес ему удар ножом. От полученной травмы челябинец скончался. Также нападавшие отобрали у одного из участников конфликта сотовый телефон.