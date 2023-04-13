Спортивные дисциплины

Большая часть вещей в современном гардеробе пришла в нашу жизнь, как правило, либо из военной формы, либо из спортивной экипировки разных времен. О вещах, пришедших из армий стран, мы рассказывали уже не единожды, сейчас обсудим предметы гардероба, которые пришли к нам из мира спорта. Оставим за скобками кроссовки, олимпийки и спортивные штаны, потому что все эти вещи остаются частью профессиональной экипировки — сосредоточимся на вещах, которые укрепились в гардеробе не обязательно как спортивные.

Рубашка поло

История рубашки поло началась еще в XIX веке, когда игроки в одноименной дисциплине носили удлиненные рубашки из хлопка (сама игра появилась в Европе, когда англичане привезли ее из индийских колоний). Однако она мало была похожа на свою современницу. Ту рубашку поло, к которой мы привыкли, придумал теннисист Рене Лакост, также известный как Крокодил. Он представил рубашку на пуговицах с укороченным рукавом, сделанную из хлопка пике. Слева Лакост вышил собственную эмблему — крокодила. Вслед за ним свою коллекцию выпустил другой теннисист, Фред Перри. Именно поэтому поло иногда называют теннисками — они до сих пор остались частью униформы игроков.

Свитшот

Базовый серый свитшот (или толстовка) тоже пришел из мира спорта — правда, уже из США. Классический серый свитшот был частью экипировки игроков в американский футбол. В конце XIX века футболисты тренировались и играли в массивных свитерах из плотной шерсти — легко можно представить, насколько это было неудобно и непрактично. Игрокам постоянно было жарко, такие свитеры плохо впитывали влагу и становились тяжелыми, стоило им намокнуть. По легенде первым сшить толстовку из хлопка догадался текстильщик Бен Рассел в начале XX века — он и закрепил название свитшот («sweatshirt» — «кофта, удерживающая пот»).

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У оригинального свитшота были два треугольника на шее, чтобы собирать и удерживать лишнюю влагу. Хлопковая модель быстро распространилась по всей Америке. Позже, как это часто бывает, студенты стало носить толстовки и за пределами футбольного поля — так они и завоевали свою популярность. У современных моделей остался только треугольник спереди, и выполняет он скорее декоративную функцию.

Регбийка

Многие думают, что регбийка — это рубашка поло с длинным рукавом. Однако история регбийки скорее похожа на историю свитшота. В XIX веке англичане, игравшие в регби, делали это в специальной «джентльменской» униформе: согласно поговорке, регби — это игра хулиганов, в которую играют джентльмены. Изначально форма состояла из фланелевой рубашки (иногда с бабочкой), шерстяных брюк и кепки. Такая экипировка была неудобной, быстро изнашивалась и приходила в негодность после игры, полной жестких захватов и столкновений.

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В начале XX века было решено перейти на шерстяные толстовки — но и это, как в случае с американским футболом, успехом не увенчалось. Тогда английские студенты стали играть в рубашках из плотного хлопка с длинным рукавом, а также воротником, похожим на воротник рубашек поло. Такая форма полюбилась как игрокам, так и фанатам, которые начали ходить в таких рубашках на игры своих команд — регбийки, как правило, украшались горизонтальными полосками в цветах команды или университета. Позже регбийки появились и в гардеробе американских студентов Лиги плюща — они были отличной альтернативой рубашкам, оставаясь при этом элементом одежды настоящих джентльменов. Из американских кампусов и с английских полей регбийки уже и распространились по всему миру, сохранив свой статус.

Илья Петрук